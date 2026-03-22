«Конечно, из своего офиса!» НХЛ отреагировала на 1000-й гол Овечкина с учётом плей-офф

НХЛ отреагировала на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнял счёт на 55-й минуте фирменным броском в касание из левого круга вбрасывания в большинстве. Эта шайба стала для россиянина 1000-й с учётом плей-офф НХЛ.

«Конечно, из своего офиса!» — говорится в сообщении официального аккаунта НХЛ в социальной сети X.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 16 шайб.