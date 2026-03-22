Александр Овечкин отреагировал на достижение 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на достижение 1000 голов с учётом плей-офф в НХЛ. Россиянин отметился юбилейной шайбой в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Всегда приятно чего-то достичь, и это был важный гол», — цитирует Овечкина пресс-служба клуба.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

Ранее рубеж в 1000 точных бросков в Национальной хоккейной лиге удалось покорить лишь одному игроку — Уэйну Гретцки. Канадец завершил карьеру с показателем в 1016 голов (894 в регулярках, 122 – в плей-офф).