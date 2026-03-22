Макмайкл — об Овечкине: он мой кумир с детства, не воспринимаю как должное игру с ним

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл высказался о том, как он присутствовал на льду во время 1000-го гола Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф. Россиянин отметился юбилейной шайбой в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«С самого детства, когда я смотрел НХЛ, он был одним из моих кумиров. Я не воспринимаю как должное ни один день, проведённый с ним на льду. И каждая новая веха становится всё круче и круче. Так что это, безусловно, привилегия — находиться с ним на одной ледовой площадке», — цитирует Макмайкла пресс-служба клуба.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.