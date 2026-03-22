Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 1000-й шайбой с учётом плей-офф в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). Этот гол стал для россиянина 26-м в текущем сезоне. Овечкин вышел на шестое место по голам за сезон в возрасте 40 лет и старше.
Наибольшее количество голов за один сезон среди игроков НХЛ в возрасте 40 лет и старше:
44 — Горди Хоу (сезон-1968/1969)
36 — Джонни Буцик (сезон-1975/1976)
31 — Горди Хоу (сезон-1969/1970)
31 — Теэму Селянне (сезон-2010/2011)
27 — Яромир Ягр (сезон-2015/2016)
26 — Александр Овечкин (сезон-2025/2026)
26 — Дин Прентис (сезон-1972/1973)
26 — Теэму Селянне (сезон-20112012).
На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.
- 22 марта 2026
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:21
-
23:10
-
23:00
-
22:49
-
22:44
-
22:33
-
22:27
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:53
-
21:25
-
21:00
-
20:29
-
20:10
-
19:45
-
19:30
-
19:05
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:30
-
16:26
-
16:00
-
15:52
-
15:48