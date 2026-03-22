Овечкин вышел на шестое место по голам за сезон в возрасте 40 лет и старше

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 1000-й шайбой с учётом плей-офф в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). Этот гол стал для россиянина 26-м в текущем сезоне. Овечкин вышел на шестое место по голам за сезон в возрасте 40 лет и старше.

Наибольшее количество голов за один сезон среди игроков НХЛ в возрасте 40 лет и старше:

44 — Горди Хоу (сезон-1968/1969)

36 — Джонни Буцик (сезон-1975/1976)

31 — Горди Хоу (сезон-1969/1970)

31 — Теэму Селянне (сезон-2010/2011)

27 — Яромир Ягр (сезон-2015/2016)

26 — Александр Овечкин (сезон-2025/2026)

26 — Дин Прентис (сезон-1972/1973)

26 — Теэму Селянне (сезон-20112012).

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.