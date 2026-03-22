«Он поднял престиж хоккея». Босс НХЛ отреагировал на 1000-й гол Овечкина в НХЛ

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на 1000-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф. Россиянин отметился юбилейной шайбой в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин (Строум, Хатсон) – 54:17     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

«Ови сотворил замечательную карьеру. Нам всем очень повезло стать свидетелями его величия в нашей лиге. Он поднял престиж и репутацию хоккея на новую высоту», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

Материалы по теме
ЕСТЬ 1000!!! ОВЕЧКИН ПОВТОРИЛ УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГРЕТЦКИ
Видео
ЕСТЬ 1000!!! ОВЕЧКИН ПОВТОРИЛ УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ГРЕТЦКИ
