«Он поднял престиж хоккея». Босс НХЛ отреагировал на 1000-й гол Овечкина в НХЛ

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на 1000-й гол капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф. Россиянин отметился юбилейной шайбой в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ).

«Ови сотворил замечательную карьеру. Нам всем очень повезло стать свидетелями его величия в нашей лиге. Он поднял престиж и репутацию хоккея на новую высоту», — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.