Результаты матчей МХЛ на 22 марта 2026 года

Сегодня, 22 марта, прошли заключительные 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Сибирские Снайперы» – «Ладья» — 2:0;

«Тайфун» – «Сахалинские Акулы» — 1:3;

«Тюменский Легион» – МХК «Молот» — 4:10;

«Авто» – «Толпар» — 6:5 ОТ;

«Белые Медведи» – «Стальные Лисы» — 2:5;

МХК «Динамо» М – Академия Михайлова — 2:7;

ХК «Капитан» – «АКМ-Юниор» — 5:2;

МХК «Спартак MAX» – «Крылья Советов» — 3:6;

«Чайка» – «Ирбис» — 1:2 Б;

«Кузнецкие Медведи» – «Омские Ястребы» — 2:4;

«АКМ Новомосковск» – «Снежные Барсы» — 4:6;

«Красная Машина-Юниор» – МХК «Атлант» — 1:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 105 очками после 60 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 84 очка после 57 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.