Сегодня, 22 марта, прошли заключительные 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 22 марта 2026 года:
«Сибирские Снайперы» – «Ладья» — 2:0;
«Тайфун» – «Сахалинские Акулы» — 1:3;
«Тюменский Легион» – МХК «Молот» — 4:10;
«Авто» – «Толпар» — 6:5 ОТ;
«Белые Медведи» – «Стальные Лисы» — 2:5;
МХК «Динамо» М – Академия Михайлова — 2:7;
ХК «Капитан» – «АКМ-Юниор» — 5:2;
МХК «Спартак MAX» – «Крылья Советов» — 3:6;
«Чайка» – «Ирбис» — 1:2 Б;
«Кузнецкие Медведи» – «Омские Ястребы» — 2:4;
«АКМ Новомосковск» – «Снежные Барсы» — 4:6;
«Красная Машина-Юниор» – МХК «Атлант» — 1:4.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 105 очками после 60 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 84 очка после 57 матчей.
В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.