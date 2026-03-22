Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с достижением 1000 голов в НХЛ

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с достижением отметки 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.

«Поздравляю Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ. Как я и предполагал, он сделал это в игре с «Колорадо». В концовке чемпионата Александр всегда в отличной форме, он постоянно нацелен на бросок, открывается под партнёров и использует минимум моментов для взятия ворот. Конечно, в этом есть определённое влияние его дара, но в основном это труд, труд и ещё раз труд.

Благодаря Александру, его голам, его вкладу и любви к игре наши дети идут в хоккей. Желаю ему здоровья, чтобы он и дальше заряжал нас своей неуёмной энергией, радуясь 1001-му и последующим голам, как первому в карьере!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.