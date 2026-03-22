Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с достижением 1000 голов в НХЛ

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с достижением отметки 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.
«Поздравляю Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ. Как я и предполагал, он сделал это в игре с «Колорадо». В концовке чемпионата Александр всегда в отличной форме, он постоянно нацелен на бросок, открывается под партнёров и использует минимум моментов для взятия ворот. Конечно, в этом есть определённое влияние его дара, но в основном это труд, труд и ещё раз труд.
Благодаря Александру, его голам, его вкладу и любви к игре наши дети идут в хоккей. Желаю ему здоровья, чтобы он и дальше заряжал нас своей неуёмной энергией, радуясь 1001-му и последующим голам, как первому в карьере!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
- 22 марта 2026
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:21
-
23:10
-
23:00
-
22:49
-
22:44
-
22:33
-
22:27
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:53
-
21:25
-
21:00
-
20:29
-
20:10
-
19:45
-
19:30
-
19:05
-
18:45
-
18:25
-
18:00
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:30
-
16:26
-
16:00
-
15:52
-
15:48