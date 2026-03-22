Андрей Кириленко сравнил Александра Овечкина с Леброном Джеймсом

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался о достижении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.

«Я как друг, как болельщик, конечно, хотел бы видеть его продолжающим выступать в НХЛ и в следующем сезоне. Думаю, сил у него ещё хватит. Конечно, ему сложнее. Больше занимает процесс восстановления, больше накапливается усталость, короче смены. Понятно, он не молод. Но он абсолютно любой команде принесёт пользу.

Как наставник, «дядька», человек, который выходит на свой отрезок и качественно его проводит. Хуже он играть не стал, просто помедленнее чуть стал из-за физики. Но Леброн Джеймс может же продолжать в 41 год играть — и Саша может», — цитирует Кириленко ТАСС.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.