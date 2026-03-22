Спенсер Карбери оценил достижение Овечкина в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался по поводу 1000-го гола Александра Овечкина в НХЛ с учётом плей-офф. Россиянин отметился юбилейной шайбой в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Недавно было несколько случаев, когда ребята пасовали ему из хороших голевых позиций, что я думал: «Это странно. У него был неплохой шанс забивать самому». А потом выяснилось, что Ови гонится за своей 1000-й шайбой», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.