Фото Александра Овечкина с юбилейной 1000-й шайбой в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 1000-й шайбой с учётом плей-офф в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). После матча россиянин сделал памятную фотографию с юбилейной шайбой.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

Ранее рубеж в 1000 точных бросков в Национальной хоккейной лиге удалось покорить лишь одному игроку — Уэйну Гретцки. Канадец завершил карьеру с показателем в 1016 голов (894 в регулярках, 122 – в плей-офф).