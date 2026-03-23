«Питтсбург» крупно проиграл «Каролине», россияне набрали три очка

В ночь с 22 на 23 марта в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.
В составе победителей голами отличились Себастьян Ахо, Николай Элерс (1+1), Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис (1+2) и Марк Янковски. Российские игроки гостей Александр Никишин и Андрей Свечников в данной встрече отметились голевыми передачами.
Единственную шайбу у хозяев забросил российский форвард Егор Чинахов. Лидер «Пингвинз» Сидни Кросби отличился ассистом. Нападающий Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
