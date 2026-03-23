Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Каролина Харрикейнз, результат матча 23 марта 2026 года, счет 1:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Питтсбург» крупно проиграл «Каролине», россияне набрали три очка
Комментарии

В ночь с 22 на 23 марта в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Джарвис) – 00:47 (pp)     0:2 Элерс (Джарвис, Никишин) – 26:24 (pp)     0:3 Чатфилд (Робинсон) – 29:15     0:4 Джарвис (Элерс, Свечников) – 37:20 (pp)     1:4 Чинахов (Раст, Кросби) – 54:56     1:5 Янковски (Блейк, Стэнковен) – 58:56    

В составе победителей голами отличились Себастьян Ахо, Николай Элерс (1+1), Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис (1+2) и Марк Янковски. Российские игроки гостей Александр Никишин и Андрей Свечников в данной встрече отметились голевыми передачами.

Единственную шайбу у хозяев забросил российский форвард Егор Чинахов. Лидер «Пингвинз» Сидни Кросби отличился ассистом. Нападающий Евгений Малкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android