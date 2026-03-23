«Ещё одна веха его великой карьеры». Тренер «Вашингтона» Карбери — о 1000-м голе Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился эмоциями по поводу 1000-го гола Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге с учётом плей-офф. Россиянин отметился юбилейной шайбой в проигранном матче с лидером регулярного чемпионата текущего сезона «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Наконец, он забил 1000‑й гол. Это ещё одна веха его великой карьеры», — приводит слова Карбери пресс-служба клуба.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.