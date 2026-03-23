НХЛ назвала скорость шайбы после броска Александра Овечкина, которым он забил 1000-й гол

НХЛ измерила скорость броска российского нападающего Александра Овечкина в момент его 1000-го гола в НХЛ с учётом плей-офф. Овечкин забросил юбилейную шайбу в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

Как сообщает пресс-служба лиги, Овечкин в момент гола бросил шайбу со скоростью 93,70 миль/час (150,80 км/ч).

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 16 шайб.