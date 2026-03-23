Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин занимает 2-е место в истории НХЛ по среднему количеству шайб за матч в регулярке

Овечкин занимает 2-е место в истории НХЛ по среднему количеству шайб за матч в регулярке
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по среднему количеству шайб за матч в регулярных чемпионатах — 0,59 (для тех, кто сыграл минимум 1000 встреч).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин – 54:17 (pp)     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

В матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:3) Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Он поднял престиж хоккея». Босс НХЛ отреагировал на 1000-й гол Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android