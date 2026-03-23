Овечкин занимает 2-е место в истории НХЛ по среднему количеству шайб за матч в регулярке

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по среднему количеству шайб за матч в регулярных чемпионатах — 0,59 (для тех, кто сыграл минимум 1000 встреч).

В матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:3) Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.