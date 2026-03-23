Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» в матче, где он забил 1000-й гол в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

«Думаю, мы провели хорошую игру. Конечно, обидно, что мы проиграли, но сейчас мы готовы принять любое очко. Мы играли против одной из лучших команд лиги, и вы можете видеть, что мы боролись, и это была напряженная игра», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В этом матче Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учётом плей-офф.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.