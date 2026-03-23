Посольство России в США поздравило Овечкина с 1000-м голом

Посольство России в США обратилось к российскому форварду и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после заброшенной им 1000-й шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учётом плей-офф. Нападающий забил на 55-й минуте встречи с «Колорадо Эвеланш» в большинстве.

«Уважаемый Александр Михайлович, от имени посла России в США Александра Никитича Дарчиева и всего коллектива посольства поздравляем вас с 1000‑й шайбой! Этот очередной рубеж невероятен, он — результат многолетней и упорной работы и беззаветной любви к хоккею! Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире, доказывая, что недостижимых целей не существует.

Желаем вам спортивного долголетия, здоровья, сил и новых ярких побед на льду! Ура!» — говорится в тексте послания, которое опубликовано в телеграм‑канале.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.