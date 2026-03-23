Овечкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, который забил 1000 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 1000 шайб в лиге с учётом плей-офф. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки (1016).

Овечкин забил юбилейную шайбу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 16 шайб.