Овечкин стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, который забил 1000 голов
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, которому удалось забросить 1000 шайб в лиге с учётом плей-офф. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки (1016).
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53 1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05 1:2 Руа (Бардаков) – 46:03 2:2 Овечкин – 54:17 (pp) 2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22
Овечкин забил юбилейную шайбу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).
На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.
Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 16 шайб.
