Александр Овечкин вышел на 10-е место по числу сравнивающих счёт голов в истории НХЛ

Звёздный форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ) при счёте 1:2, который позволил столичной команде перейти в овертайм, заработать одно очко и войдя в историю лиги.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Овечкин в 293‑й раз за карьеру сравнял счёт в матчах престижнейшей североамериканской лиги. Теперь россиянин разделяет с экс‑капитаном «Сан‑Хосе Шаркс» Джо Торнтоном 10‑е место в истории НХЛ по забитым голам, позволившим сравнять счёт.

Рекорд в данном рейтинге принадлежит Уэйну Гретцки (451).