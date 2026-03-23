Овечкин стал самым результативным игроком в возрасте 35+ в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым результативным игроком в возрасте старше 35 лет в истории Национальной хоккейной лиги. Данная статистика актуальна после окончания матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). В этом матче Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учётом плей-офф.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, средняя результативность Овечкина (0,53) с момента его 35-летия (17 сентября 2020 года) является самой высокой в истории НХЛ для игроков в возрасте 35+ лет.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.