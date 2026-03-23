Тренер «Вашингтона» — о 1000-м голе Овечкина: ещё пару недель назад я даже не знал об этом

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что не знал, что российский нападающий Александр Овечкин близок к тому, чтобы забить 1000-й гол в НХЛ с учётом плей-офф.

22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин – 54:17 (pp)     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

«Честно говоря, ещё пару недель назад я даже не знал об этом. Перед началом сезона у меня не было никакого представления. Мы знали, что он приближается к 900 голам в регулярных чемпионатах. А вот про это — суммарные голы с учётом плей-офф и регулярки — стало известно совсем недавно», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Овечкин забросил 1000-ю шайбу в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

