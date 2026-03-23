Александр Овечкин — рекордсмен по голам после достижения 30 лет в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является рекордсменом в истории Национальной хоккейной лиги по голам после достижения отметки в 30 лет. Данная статистика актуальна после окончания матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). В этом матче Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учётом плей-офф.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забил рекордные для НХЛ 447 голов с момента своего 30-летия.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: