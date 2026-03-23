Александр Овечкин — рекордсмен по голам после достижения 30 лет в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является рекордсменом в истории Национальной хоккейной лиги по голам после достижения отметки в 30 лет. Данная статистика актуальна после окончания матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). В этом матче Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин – 54:17 (pp)     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забил рекордные для НХЛ 447 голов с момента своего 30-летия.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.

