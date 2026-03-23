«Вегас» с двумя очками россиян переиграл «Даллас», прервав трёхматчевую серию поражений

В ночь с 22 на 23 марта мск на льду «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Брейден Макнэбб, Райлли Смит и российский нападающий Иван Барбашёв. Другой российский форвард Павел Дорофеев отметился в матче результативным пасом. У хозяев шайбы забросили Уайатт Джонстон и Джастин Грицковян. Защитник Илья Любушкин очков в матче не набрал.

В следующей игре «Даллас» дома сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 25 марта. «Вегас» встретится в тот же день в гостях с «Виннипег Джетс».