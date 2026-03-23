Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Даллас Старз — Вегас Голден Найтс, результат матча 23 марта, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Вегас» с двумя очками россиян переиграл «Даллас», прервав трёхматчевую серию поражений
В ночь с 22 на 23 марта мск на льду «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

23 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Макнэбб (Колесар, Теодор) – 04:01     1:1 Джонстон (Дюшейн, Хейсканен) – 10:55 (pp)     2:1 Грицковян (Блэквелл, Стил) – 16:48     2:2 Барбашёв (Хауден, Сиссонс) – 29:10 (pp)     2:3 Смит (Марнер, Дорофеев) – 56:22    

В составе победителей голами отметились Брейден Макнэбб, Райлли Смит и российский нападающий Иван Барбашёв. Другой российский форвард Павел Дорофеев отметился в матче результативным пасом. У хозяев шайбы забросили Уайатт Джонстон и Джастин Грицковян. Защитник Илья Любушкин очков в матче не набрал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Даллас» дома сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз» 25 марта. «Вегас» встретится в тот же день в гостях с «Виннипег Джетс».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
