23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус», Марченко и Проворов – без очков

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой хозяв со счётом 1:0.

В составе «Айлендерс» отличился Бо Хорват. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 23 сейва.

Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» встретятся с «Чикаго Блэкхоук», а «Коламбус», в свою очередь, сыграет с «Филадельфией Флайерз». Оба матча пройдут 25 марта.