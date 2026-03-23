Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 23 марта 2026, счет 1:0, НХЛ 2025/2026

23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус», Марченко и Проворов – без очков
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой хозяв со счётом 1:0.

1:0 Хорват (Ли, Боквист) – 01:25    

В составе «Айлендерс» отличился Бо Хорват. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 23 сейва.

Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» встретятся с «Чикаго Блэкхоук», а «Коламбус», в свою очередь, сыграет с «Филадельфией Флайерз». Оба матча пройдут 25 марта.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android