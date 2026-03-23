23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус», Марченко и Проворов – без очков
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и закончилась победой хозяв со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хорват (Ли, Боквист) – 01:25
В составе «Айлендерс» отличился Бо Хорват. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 23 сейва.
Российский защитник «Коламбуса» Иван Проворов и нападающий Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Айлендерс» встретятся с «Чикаго Блэкхоук», а «Коламбус», в свою очередь, сыграет с «Филадельфией Флайерз». Оба матча пройдут 25 марта.
