Хабиб Нурмагомедов отреагировал на достижение Александра Овечкина 1000 голов в НХЛ
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с достижением отметки 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53 1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05 1:2 Руа (Бардаков) – 46:03 2:2 Овечкин – 54:17 (pp) 2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22
«Поздравляю, Легенда! 1000 голов не шутки», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Данное достижение Овечкин оформил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). Россиянин забросил вторую шайбу своей команды на 55-й минуте встречи. Данный гол помог столичной команде уйти в овертайм и набрать очко. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.
