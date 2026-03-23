Хабиб Нурмагомедов отреагировал на достижение Александра Овечкина 1000 голов в НХЛ

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с достижением отметки 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.

«Поздравляю, Легенда! 1000 голов не шутки», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Данное достижение Овечкин оформил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). Россиянин забросил вторую шайбу своей команды на 55-й минуте встречи. Данный гол помог столичной команде уйти в овертайм и набрать очко. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 26 голов и 27 результативных передач.