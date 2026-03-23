Ассист Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Калгари». У Гридина — передача

В ночь с 22 на 23 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Виктор Олофссон, Морган Фрост, Микаэль Баклунд и Райан Строум. Нападающий Матвей Гридин завершил игру с результативным пасом. У гостей забивали Райан Макдона, Даррен Рэддиш и Понтус Хольмберг. Российский форвард Никита Кучеров в матче отметился ассистом. Вратарь Андрей Василевский участия в матче не принимал.

«Калгари» поднялся на 14-е место Западной конференции с 65 очками, а «Тампа» осталась на третьем месте Востока — у неё 91 балл.

