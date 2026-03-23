Калгари Флэймз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 23 марта 2026, счет 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассист Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Калгари». У Гридина — передача
В ночь с 22 на 23 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

0:1 Макдона (Гонсалвес) – 07:25     1:1 Олофссон (Шарангович, Уайтклауд) – 16:25     2:1 Фрост (Коронато) – 16:52     3:1 Баклунд (Коулман, Брустевич) – 28:28     3:2 Рэддиш (Кучеров, Мозер) – 31:47     3:3 Хольмберг (Гурд) – 55:40     4:3 Строум (Гридин, Баль) – 60:26    

В составе победителей голами отметились Виктор Олофссон, Морган Фрост, Микаэль Баклунд и Райан Строум. Нападающий Матвей Гридин завершил игру с результативным пасом. У гостей забивали Райан Макдона, Даррен Рэддиш и Понтус Хольмберг. Российский форвард Никита Кучеров в матче отметился ассистом. Вратарь Андрей Василевский участия в матче не принимал.

«Калгари» поднялся на 14-е место Западной конференции с 65 очками, а «Тампа» осталась на третьем месте Востока — у неё 91 балл.

