«Анахайм» одолел «Баффало» в матче с 11 голами, прервав их серию побед. У Минтюкова — «-1»

В ночь с 22 на 23 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 6:5 в овертайме одержали хозяева.

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (1+1), Джексон Лакомб (1+1), Беккетт Сеннеке (1+1), Трой Терри (дубль) и Микаэль Гранлунд. Российский защитник Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «-1». У гостей голами отличились Алекс Так, Джош Доун, Джек Куинн, Оуэн Пауэр (1+1) и Зак Бенсон (1+1).

В следующей игре «Анахайм» в гостях сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 25 марта. «Баффало» встретится дома с «Бостон Брюинз» 26 марта.