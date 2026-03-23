Анахайм Дакс — Баффало Сэйбрз, результат матча 23 марта, счёт 6:5 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Анахайм» одолел «Баффало» в матче с 11 голами, прервав их серию побед. У Минтюкова — «-1»
В ночь с 22 на 23 марта на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 6:5 в овертайме одержали хозяева.

0:1 Так (Пауэр) – 03:36     1:1 Крайдер (Карлссон) – 09:27 (pp)     2:1 Лакомб (Мактавиш, Сеннеке) – 12:23 (pp)     2:2 Доун (Эстлунд, Байрэм) – 17:14     3:2 Сеннеке (Лакомб) – 22:35     4:2 Терри (Уош, Целльвегер) – 35:40     4:3 Куинн (Далин, Бенсон) – 44:40     4:4 Пауэр (Маклауд) – 50:05     4:5 Бенсон (Далин, Маленстин) – 51:37     5:5 Гранлунд (Крайдер, Карлссон) – 58:16 (pp)     6:5 Терри – 61:29    

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (1+1), Джексон Лакомб (1+1), Беккетт Сеннеке (1+1), Трой Терри (дубль) и Микаэль Гранлунд. Российский защитник Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «-1». У гостей голами отличились Алекс Так, Джош Доун, Джек Куинн, Оуэн Пауэр (1+1) и Зак Бенсон (1+1).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Анахайм» в гостях сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 25 марта. «Баффало» встретится дома с «Бостон Брюинз» 26 марта.

Материалы по теме
Видео
Ассист Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Калгари». У Гридина — передача
