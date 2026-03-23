Сорокин — 11-й вратарь в истории, оформивший 29 шат-аутов до достижения 300 игр НХЛ
Российский вратарь Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» оформил шат-аут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0) и вошёл в историю среди вратарей престижнейшей североамериканской лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хорват (Ли, Боквист) – 01:25    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Сорокин имеет 29 «сухих» матчей в 298 играх за карьеру. Он стал 11-м вратарём, дебютировавшим в эпоху расширения НХЛ (с сезона 1967-68), имея 29 или более шат-аутов до своего 300-го матча в карьере.

Всего в текущем сезоне Сорокин провёл 45 матчей, в которых пропустил 113 шайб (2,53 шайбы в среднем за игру). На его счету 26 выигранных матчей. Процент спасения Ильи в нынешней регулярки составляет 91,3%. Также в его активе результативная передача.

Материалы по теме
23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус», Марченко и Проворов – без очков
