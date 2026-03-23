Никита Кучеров увеличил отрыв от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает сохранять лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги, оторвавшись от форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Это произошло после матча регулярного чемпионата, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме проиграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:4. Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 79-й в текущем сезоне при 40 голах. Общее число очков достигло 119.

На данный момент у Макдэвида 116 очков (38+78), а у идущего третьим Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 114 очков (45+69). Четвёртым идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 97 очков (35+62). Пятёрку замыкает Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» с 96 (35+61) очками.

