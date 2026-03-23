Никита Кучеров увеличил отрыв от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает сохранять лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги, оторвавшись от форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.
Это произошло после матча регулярного чемпионата, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме проиграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:4. Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 79-й в текущем сезоне при 40 голах. Общее число очков достигло 119.
На данный момент у Макдэвида 116 очков (38+78), а у идущего третьим Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 114 очков (45+69). Четвёртым идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 97 очков (35+62). Пятёрку замыкает Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» с 96 (35+61) очками.
- 23 марта 2026
-
06:29
-
06:21
-
06:10
-
05:49
-
05:04
-
04:39
-
04:38
-
04:17
-
04:07
-
03:29
-
03:10
-
03:01
-
02:58
-
02:16
-
01:58
-
01:42
-
01:25
-
01:12
- 22 марта 2026
-
23:55
-
23:53
-
23:50
-
23:45
-
23:36
-
23:21
-
23:10
-
23:00
-
22:49
-
22:44
-
22:33
-
22:27
-
22:11
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:53