Никита Кучеров увеличил отрыв от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает сохранять лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги, оторвавшись от форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Макдона (Гонсалвес) – 07:25     1:1 Олофссон (Шарангович, Уайтклауд) – 16:25     2:1 Фрост (Коронато) – 16:52     3:1 Баклунд (Коулман, Брустевич) – 28:28     3:2 Рэддиш (Кучеров, Мозер) – 31:47     3:3 Хольмберг (Гурд) – 55:40     4:3 Строум (Гридин, Баль) – 60:26    

Это произошло после матча регулярного чемпионата, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме проиграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:4. Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 79-й в текущем сезоне при 40 голах. Общее число очков достигло 119.

На данный момент у Макдэвида 116 очков (38+78), а у идущего третьим Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — 114 очков (45+69). Четвёртым идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 97 очков (35+62). Пятёрку замыкает Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» с 96 (35+61) очками.

