Шайба Панарина не помогла «Лос-Анджелесу» одолеть «Юту». Сергачёв отметился ассистом в ОТ

В ночь с 22 на 23 марта на льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта Маммот» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

В составе победителей шайбы забросили Лоусон Круз (2+1) и Ник Шмальц (дубль). Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с результативной передачей. У гостей голами отличились Алекс Лаферрье, Куинтон Байфилд (1+1) и российский форвард Артемий Панарин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Юта» дома сыграет с «Эдмонтон Ойлерз» 25 марта. «Лос-Анджелес» в этот же день встретится на выезде с «Калгари Флэймз».