Юта Маммот — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 23 марта, счёт 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026, Панарин

Шайба Панарина не помогла «Лос-Анджелесу» одолеть «Юту». Сергачёв отметился ассистом в ОТ
В ночь с 22 на 23 марта на льду «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта Маммот» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Круз (Марино) – 07:04     1:1 Лаферрье (Байфилд) – 07:40     2:1 Круз (Керфут, Стенлунд) – 09:19     2:2 Байфилд – 09:47     3:2 Шмальц (Келлер, Круз) – 36:11     3:3 Панарин (Даути) – 56:30     4:3 Шмальц (Сергачёв, Стенлунд) – 61:46    

В составе победителей шайбы забросили Лоусон Круз (2+1) и Ник Шмальц (дубль). Защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с результативной передачей. У гостей голами отличились Алекс Лаферрье, Куинтон Байфилд (1+1) и российский форвард Артемий Панарин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей игре «Юта» дома сыграет с «Эдмонтон Ойлерз» 25 марта. «Лос-Анджелес» в этот же день встретится на выезде с «Калгари Флэймз».

Материалы по теме
Видео
«Питтсбург» победил «Виннипег» в серии буллитов, Чинахов и Малкин набрали очки
