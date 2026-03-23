«Даллас Старз» стал второй командой, квалифицировавшейся в плей-офф НХЛ

«Юта Маммот» победила «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:3, благодаря чему «Даллас Старз» стал второй командой, которая квалифицировалась в Кубок Стэнли.
Отметим, перед матчами игрового дня с 22 на 23 марта «Даллас» мог обеспечить себе место в плей-офф либо благодаря собственной победе в матче с «Вегасом» («Старз» проиграли со счётом 2:3), либо при помощи победы «Юты» в игре с «Лос-Анджелесом». «Кингз» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками и за 12 матчей до окончания регулярки потеряла даже математическую возможность обойти «Даллас». «Звёзды» с 97 очками укрепили положение на втором месте Запада.
Первой командой, вышедшей в плей-офф стал «Колорадо Эвеланш». В активе команды из Денвера 102 очка и первое место Запада и Тихоокеанского дивизиона.
- 23 марта 2026
