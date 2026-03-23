Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас Старз» стал второй командой, квалифицировавшейся в плей-офф НХЛ

Комментарии

«Юта Маммот» победила «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:3, благодаря чему «Даллас Старз» стал второй командой, которая квалифицировалась в Кубок Стэнли.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Круз (Марино) – 07:04     1:1 Лаферрье (Байфилд) – 07:40     2:1 Круз (Керфут, Стенлунд) – 09:19     2:2 Байфилд – 09:47     3:2 Шмальц (Келлер, Круз) – 36:11     3:3 Панарин (Даути) – 56:30     4:3 Шмальц (Сергачёв, Стенлунд) – 61:46    

Отметим, перед матчами игрового дня с 22 на 23 марта «Даллас» мог обеспечить себе место в плей-офф либо благодаря собственной победе в матче с «Вегасом» («Старз» проиграли со счётом 2:3), либо при помощи победы «Юты» в игре с «Лос-Анджелесом». «Кингз» находится на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками и за 12 матчей до окончания регулярки потеряла даже математическую возможность обойти «Даллас». «Звёзды» с 97 очками укрепили положение на втором месте Запада.

Первой командой, вышедшей в плей-офф стал «Колорадо Эвеланш». В активе команды из Денвера 102 очка и первое место Запада и Тихоокеанского дивизиона.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android