Канадский новичок «Вашингтона» высказался о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ
Новичок «Вашингтон Кэпиталз», 23-летний канадский форвард Джастин Сурдиф, прокомментировал историческое достижение капитана команды Александра Овечкина, который накануне забросил 1000-ю шайбу в карьере с учётом регулярного чемпионата и плей-офф в матче против «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53 1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05 1:2 Руа (Бардаков) – 46:03 2:2 Овечкин – 54:17 (pp) 2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22
«Это было круто. Очевидно, 1000 голов за карьеру — это потрясающее достижение. Мы все очень рады за него. Единственное — жаль, что мы не смогли победить. В раздевалке после игры было бы ещё лучше настроение», — сказал Сурдиф в интервью НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» идёт на 12-м месте Восточной конференции и пока не попадает в плей-офф.
