Главная Хоккей Новости

Панарин впервые в сезоне забил в трёх матчах кряду и продлил результативную серию до 6 игр

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Маммот» (4:3 ОТ) записал на свой счёт заброшенную шайбу и продлил результативную серию в текущей регулярке.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Круз (Марино) – 07:04     1:1 Лаферрье (Байфилд) – 07:40     2:1 Круз (Керфут, Стенлунд) – 09:19     2:2 Байфилд – 09:47     3:2 Шмальц (Келлер, Круз) – 36:11     3:3 Панарин (Даути) – 56:30     4:3 Шмальц (Сергачёв, Стенлунд) – 61:46    

Форвард отмечался голами в трёх матчах подряд. Ранее он забивал в ворота «Баффало Сэйбрз» (1:4) и «Филадельфии Флайерз» (3:4 Б). В нынешнем сезоне у Панарина данная серия лишь впервые.

Кроме того, россиянин продлил результативную серию до шести встреч (началась с 14 марта). За это время в его активе четыре гола и пять ассистов. Это вторая по продолжительности серия в текущей регулярке у Артемия. Ранее он в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (с 30 декабря 2025 по 20 января 2026) набирал очки в 10 подряд играх, отличившись пятью шайбами и 13 голевыми передачами.

С момента своего дебюта в «Лос-Анджелесе» Панарин лидирует среди игроков калифорнийской команды по количеству результативных передач (11) и очков (17).

Материалы по теме
Шайба Панарина не помогла «Лос-Анджелесу» одолеть «Юту». Сергачёв отметился ассистом в ОТ
