Панарин впервые в сезоне забил в трёх матчах кряду и продлил результативную серию до 6 игр

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Маммот» (4:3 ОТ) записал на свой счёт заброшенную шайбу и продлил результативную серию в текущей регулярке.
Форвард отмечался голами в трёх матчах подряд. Ранее он забивал в ворота «Баффало Сэйбрз» (1:4) и «Филадельфии Флайерз» (3:4 Б). В нынешнем сезоне у Панарина данная серия лишь впервые.
Кроме того, россиянин продлил результативную серию до шести встреч (началась с 14 марта). За это время в его активе четыре гола и пять ассистов. Это вторая по продолжительности серия в текущей регулярке у Артемия. Ранее он в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (с 30 декабря 2025 по 20 января 2026) набирал очки в 10 подряд играх, отличившись пятью шайбами и 13 голевыми передачами.
С момента своего дебюта в «Лос-Анджелесе» Панарин лидирует среди игроков калифорнийской команды по количеству результативных передач (11) и очков (17).
- 23 марта 2026
