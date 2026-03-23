Результаты матчей НХЛ на 23 марта 2026 года

В ночь на 23 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Виннипег Джетс» — 2:3 Б;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Колорадо Эвеланш» — 2:3 ОТ;

«Питтсбург Пингвинз» – «Каролина Харрикейнз» — 1:5;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 ОТ;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 1:0;

«Даллас Старз» – «Вегас Голден Найтс» — 2:3;

«Калгари Флэймз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3 ОТ;

«Анахайм Дакс» – «Баффало Сэйбрз» — 6:5 ОТ;

«Юта Маммот» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 ОТ.