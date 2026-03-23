Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 23 марта 2026 года

Комментарии

В ночь на 23 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 23 марта 2026 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Виннипег Джетс» — 2:3 Б;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Колорадо Эвеланш» — 2:3 ОТ;
«Питтсбург Пингвинз» – «Каролина Харрикейнз» — 1:5;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Нэшвилл Предаторз» — 2:3 ОТ;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 1:0;
«Даллас Старз» – «Вегас Голден Найтс» — 2:3;
«Калгари Флэймз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3 ОТ;
«Анахайм Дакс» – «Баффало Сэйбрз» — 6:5 ОТ;
«Юта Маммот» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 ОТ.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
«Ещё одно доказательство его величия». Реакция Америки на 1000-й гол Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android