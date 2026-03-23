«Ничего более важного я сделать не мог». Сорокин высказался о «сухом» матче с «Коламбусом»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о своём «сухом» матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0). Вчера Сорокин был заменён после того, как он пропустил шесть шайб после 32 бросков в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:7). Россиянин впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе в двух играх подряд.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хорват (Ли, Боквист) – 01:25    

«После вчерашней игры было важно продолжать делать то, что я делаю весь сезон. Я ничего более важного сделать не мог. Я старался играть просто, и наши ребята очень хорошо мне помогли. Сегодня была важная игра, и мы сыграли очень достойно», — цитирует Сорокина пресс-служба клуба.

Этот шат-аут стал для Сорокина седьмым в текущем сезоне.

