«Ванкувер» в 10-й раз из последних 13 сезонов не попал в плей-офф НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» официально лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ-2026. Это произошло в результате того, что «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз» набрали очки в матчах сегодняшнего игрового дня.

Невыход в плей-офф стал для «Кэнакс» вторым подряд и 10-м в последних 13 сезонах.

В текущем сезоне команда под руководством Адама Фута набрала 50 очков в 69 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги.

В сезоне-2010/2011 «Кэнакс» впервые в своей истории выиграли регулярный чемпионат НХЛ, добрались до финала Кубка Стэнли, но в семи матчах проиграли «Бостону». Всего в своей истории канадский клуб трижды выходил в финал Кубка Стэнли (1982, 1994, 2011) и ни разу не выигрывал трофей.