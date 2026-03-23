Рейтинг тренеров КХЛ: Буше закончил регулярку лидером, другой канадец на последнем месте

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. Отметим, что в рейтинг в качестве главного тренера «Спартака» возвращается Алексей Жамнов.

Место Тренер Клуб 1 (4) Ги Буше «Авангард» 2 (5) Боб Хартли «Локомотив» 3 (3) Андрей Разин «Металлург» 4 (9) Игорь Гришин «Нефтехимик» 5 (10) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 6 (8) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 7 (6) Игорь Никитин ЦСКА 8 (1) Игорь Ларионов СКА 9 (2) Николай Заварухин «Автомобилист» 10 (11) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 11 (12) Андрей Козырев «Северсталь» 12 (14) Ярослав Люзенков «Сибирь» 13 (16) Евгений Корешков «Трактор» 14 (7) Вячеслав Козлов «Динамо» М 15 (13) Алексей Жамнов «Спартак» 16 (17) Алексей Исаков «Торпедо» 17 (19) Олег Браташ «Адмирал» 18 (15) Александр Андриевский «Амур» 19 (20) Павел Десятков «Лада» 20 (18) Михаил Кравец «Барыс» 21 (21) Дмитрий Михайлов ХК «Сочи» 22 (22) Митч Лав «Шанхайские Драконы»