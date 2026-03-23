Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Рейтинг тренеров КХЛ: Буше закончил регулярку лидером, другой канадец на последнем месте

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. Отметим, что в рейтинг в качестве главного тренера «Спартака» возвращается Алексей Жамнов.

МестоТренерКлуб
1 (4)Ги Буше«Авангард»
2 (5)Боб Хартли«Локомотив»
3 (3)Андрей Разин«Металлург»
4 (9)Игорь Гришин«Нефтехимик»
5 (10)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
6 (8)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
7 (6)Игорь НикитинЦСКА
8 (1)Игорь ЛарионовСКА
9 (2)Николай Заварухин«Автомобилист»
10 (11)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
11 (12)Андрей Козырев«Северсталь»
12 (14)Ярослав Люзенков«Сибирь»
13 (16)Евгений Корешков«Трактор»
14 (7)Вячеслав Козлов«Динамо» М
15 (13)Алексей Жамнов«Спартак»
16 (17)Алексей Исаков«Торпедо»
17 (19)Олег Браташ«Адмирал»
18 (15)Александр Андриевский«Амур»
19 (20)Павел Десятков«Лада»
20 (18)Михаил Кравец«Барыс»
21 (21)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
22 (22)Митч Лав«Шанхайские Драконы»
