«Северсталь» — «Торпедо»: во сколько начало матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 23 марта, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии равный — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Матч можно будет посмотреть на тематическом канале «КХЛ Prime».

По итогам регулярного сезона череповецкий клуб занял третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб занял шестую строчку в таблице Запада.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, трижды победу праздновали хоккеисты «Северстали».