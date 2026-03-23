Илья Сорокин повторил рекорд «Айлендерс» по числу «сухих» матчей за сезон в НХЛ

Российский вратарь Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» оформил шат-аут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0). Россиянин отразил 26 бросков, оформив свой седьмой «сухой» матч в сезоне, что является лучшим результатом в текущем сезоне.

Сорокин сравнялся с Семёном Варламовым (2020-21) и Гленном Решем (1975-76) по количеству «сухих» матчей за сезон в истории франшизы. В сезоне-2021/2022 у Сорокина также было семь «сухих» матчей.

Это был 29-й «сухой» матч Сорокина в НХЛ. Россиянин выступает за «Айлендерс» с 2020 года. Всего на счету российского вратаря в текущем сезоне 45 встреч и 26 побед.

«Айлендерс» с 85 очками в 71 встрече занимает восьмую строчку Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. До конца регулярного сезона клубу осталось провести 11 матчей.