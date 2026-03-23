«Все рады за Саньку, за наш хоккей». Мама Овечкина поздравила его с 1000-м голом в НХЛ

Олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина поздравила своего сына Александра Овечкина с забитым им 1000-м голом в НХЛ с учётом плей-офф. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отметился юбилейной шайбой в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин – 54:17 (pp)     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

«Конечно же, я позвонила, поздравила его с 1000-й шайбой, мы поговорили, вместе порадовались этому. Я вернулась в Москву, так как у моего баскетбольного «Динамо» сейчас плей-офф. Но я смотрю все матчи «Вашингтона», радуюсь за своего сына. Он у меня молодец, красавчик.

Я думаю, все очень рады за Саньку, за наш хоккей, что именно наш русский парень добился такого результата. А я рада вдвойне, потому что это мой сын. Я очень счастлива и я знала, что это обязательно случится. И даже скажу вам больше, что никто и никогда не побьёт достижение моего сына», — цитирует Татьяну Овечкину ТАСС.

