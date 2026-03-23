Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Величайший хоккеист современности». Андрей Зюзин поздравил Александра Овечкина

«Величайший хоккеист современности». Андрей Зюзин поздравил Александра Овечкина
Комментарии

Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ – 1996 Андрей Зюзин высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин – 54:17 (pp)     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

«Поздравляю Александра Овечкина с 1000-й заброшенной шайбой в НХЛ! Конечно, все мы болеем за Сашу, желаем ему только здоровья и новых рекордов. Овечкин является величайшим хоккеистом современности и одним из главных мировых атлетов, за которым наблюдают и с которого берут пример миллионы людей. Нам повезло жить в эпоху такого уникального хоккеиста. Желаю Саше продолжать двигаться только вперёд!» – сказал Зюзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
Американские фанаты чествовали Овечкина за 1000 голов! Но празднование не показали в эфире
Видео
Американские фанаты чествовали Овечкина за 1000 голов! Но празднование не показали в эфире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android