«Величайший хоккеист современности». Андрей Зюзин поздравил Александра Овечкина

Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ – 1996 Андрей Зюзин высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.

«Поздравляю Александра Овечкина с 1000-й заброшенной шайбой в НХЛ! Конечно, все мы болеем за Сашу, желаем ему только здоровья и новых рекордов. Овечкин является величайшим хоккеистом современности и одним из главных мировых атлетов, за которым наблюдают и с которого берут пример миллионы людей. Нам повезло жить в эпоху такого уникального хоккеиста. Желаю Саше продолжать двигаться только вперёд!» – сказал Зюзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.