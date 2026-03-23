«Величайший хоккеист современности». Андрей Зюзин поздравил Александра Овечкина
Поделиться
Известный российский функционер, прославленный защитник, второй номер драфта НХЛ – 1996 Андрей Зюзин высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53 1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05 1:2 Руа (Бардаков) – 46:03 2:2 Овечкин – 54:17 (pp) 2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22
«Поздравляю Александра Овечкина с 1000-й заброшенной шайбой в НХЛ! Конечно, все мы болеем за Сашу, желаем ему только здоровья и новых рекордов. Овечкин является величайшим хоккеистом современности и одним из главных мировых атлетов, за которым наблюдают и с которого берут пример миллионы людей. Нам повезло жить в эпоху такого уникального хоккеиста. Желаю Саше продолжать двигаться только вперёд!» – сказал Зюзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Комментарии
- 23 марта 2026
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:36
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
07:45
-
07:40
-
07:05
-
06:54
-
06:29
-
06:21
-
06:10
-
05:49
-
05:04
-
04:39
-
04:38
-
04:17
-
04:07
-
03:29
-
03:10
-
03:01
-
02:58
-
02:16