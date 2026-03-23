«Событие вселенского масштаба». В Госдуме высказались о 1000-й шайбе Овечкина в НХЛ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.

22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин – 54:17 (pp)     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

«Овечкин — кумир миллионов россиян и всех любителей хоккея. Покорён очередной рекорд. Здесь только чувство гордости, любви и уважения к Александру. Может быть, в этом сезоне он не так радует большим количеством шайб и голевых передач, но рекорд свершился — можно констатировать факт. Я считаю, что это событие вселенского масштаба в мире хоккея. Особенно в то время, когда Россия отмечает 80-летие хоккея в стране. Это знаменательная дата.

Меня всегда спрашивают, надо ли заканчивать Александру. Я отвечаю, что всё зависит от того, как он себя чувствует. Если физическое состояние позволяет, мы будем счастливы, если Александр будет дальше нас радовать своими рекордами. Если какие-то другие планы на жизнь, надо двигаться. Мы в любом случае его ждём в России. Он навсегда останется легендой хоккея», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

