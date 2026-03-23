Максим Сушинский прокомментировал 1000 голов Александра Овечкина в НХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.

«Саша — молодец! Что тут говорить? Настолько велик! Будет тяжело покорить отметку в 1000 шайб в регулярных сезонах, но Саша — великий. Может быть, справится», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.