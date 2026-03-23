Максим Сушинский прокомментировал 1000 голов Александра Овечкина в НХЛ

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Сурдиф (Макмайкл, Рой) – 11:53     1:1 Ландеског (Нечас) – 41:05     1:2 Руа (Бардаков) – 46:03     2:2 Овечкин – 54:17 (pp)     2:3 Нельсон (Нечас, Тэйвз) – 61:22    

«Саша — молодец! Что тут говорить? Настолько велик! Будет тяжело покорить отметку в 1000 шайб в регулярных сезонах, но Саша — великий. Может быть, справится», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 923 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1562 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

«Ещё одно доказательство его величия». Реакция Америки на 1000-й гол Овечкина в НХЛ
