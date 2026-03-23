Валерий Каменский: пусть Овечкин играет как можно дольше и побьёт все рекорды НХЛ

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Валерий Каменский высказался о 1000-й шайбе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с учётом плей-офф в НХЛ.

«Величайший рекорд и для Саши, и для его болельщиков. Очень приятное событие, которое войдёт в историю. Хочется пожелать ему дальнейших рекордов и успехов. Пусть он будет единоличным рекордсменом, побьёт все рекорды в НХЛ. Тогда может спокойно заканчивать карьеру. Пусть играет как можно дольше — радует болельщиков, семью, всех близких. Всегда приятно слушать информацию, когда Александр забивает», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.