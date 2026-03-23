«Он всё может». Каменский оценил шансы Кучерова на «Харт Трофи»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира Валерий Каменский оценил шансы российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды.

«Никита доказывает своё мастерство из года в год. У него уже давнишние споры идут за звание лучшего бомбардира НХЛ. Каждый сезон он доказывает своё лидерство. Всё в его руках, он всё может. Что касается хоккея, он всё знает — как забивать голы, отдавать пасы, приносить победы команде», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.