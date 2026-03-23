Международная федерация хоккея поздравила Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ

Международная федерация хоккея поздравила Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ
Международная федерация хоккея на официальном сайте поздравила российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 заброшенных шайб в НХЛ.

«Последний гол Овечкина стал не просто очередным достижением в его легендарной карьере, а напоминанием о том, что глобальный хоккей продолжает развиваться, оставаясь при этом под влиянием нескольких по-настоящему выдающихся игроков. С 923 голами в регулярном сезоне НХЛ и 77 в плей-офф он прочно вписал своё имя в один ряд с самыми знаковыми фигурами этого вида спорта.

Поздравляем Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 голов в НХЛ, а также Уэйна Гретцки, Яромира Ягра и Горди Хоу, чьё наследие продолжает задавать стандарты в мировом хоккее. На разных континентах и ​​в разные десятилетия они напоминают нам о том, что хоккей по-настоящему глобален», — говорится в заявлении ИИХФ.

Материалы по теме
Американские фанаты чествовали Овечкина за 1000 голов! Но празднование не показали в эфире
Видео
Американские фанаты чествовали Овечкина за 1000 голов! Но празднование не показали в эфире
