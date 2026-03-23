Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо»: Овечкин — посол России. За ним следит даже президент Америки

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.

«1000 голов Овечкина в НХЛ – значимое событие не только для московского «Динамо» и для всего российского спорта – не только хоккея. Это очень важно. Он посол России. Даже президент Америки отмечает Александра в своих интервью и следит за его достижениями. Ещё раз повторюсь, что это огромное событие для всей России.

Сейчас не готов говорить, как мы будем его отмечать. Летом Александр Михайлович всегда приезжает на родину. Мы опять пригласим его на представление команды. Ребята в клубе занимаются этим. Подумаем, как максимально подсветить.

387 раз уже говорилось о будущем Александра в «Динамо». В первую очередь тут должно быть желание самого Овечкина: где он будет, как он будет и как он видит свою дальнейшую игровую карьеру», – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android