Гендиректор «Динамо»: Овечкин — посол России. За ним следит даже президент Америки

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о достижении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф.

«1000 голов Овечкина в НХЛ – значимое событие не только для московского «Динамо» и для всего российского спорта – не только хоккея. Это очень важно. Он посол России. Даже президент Америки отмечает Александра в своих интервью и следит за его достижениями. Ещё раз повторюсь, что это огромное событие для всей России.

Сейчас не готов говорить, как мы будем его отмечать. Летом Александр Михайлович всегда приезжает на родину. Мы опять пригласим его на представление команды. Ребята в клубе занимаются этим. Подумаем, как максимально подсветить.

387 раз уже говорилось о будущем Александра в «Динамо». В первую очередь тут должно быть желание самого Овечкина: где он будет, как он будет и как он видит свою дальнейшую игровую карьеру», – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.