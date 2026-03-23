Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Было важно сохранить стилеобразующих игроков». Сушко — о контрактах с канадскими звёздами

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о продлении контрактов с канадскими лидерами команды.

– Перед стартом плей-офф вы объявили о продлении контрактов с одними из главных звёзд своей команды – Джорданом Уилом и Диланом Сикьюрой. Насколько было важно уложиться до главных матчей сезона? Теперь они точно не выйдут на рынок НСА.
– Это было очень важно в плане формирования команды на следующий сезон. Было важно сохранить своих лидеров, стилеобразующих игроков. Мы очень довольны, что получилось с ними договориться. Они горели желанием остаться в «Динамо» и радовать болельщиков своей игрой.

– Не опасаетесь падения мотивации с их стороны после заключения контрактов? Такой позиции придерживаются некоторые генменеджеры.
– Тут нет единого рецепта. Кому-то это мешает, кому-то, наоборот, помогает. Что Уил, что Сикьюра – они заслужили контракты своей игрой, – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android