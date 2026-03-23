Гендиректор «Динамо»: понимание по Гусеву есть. Никита всегда душой и сердцем в клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что в клубе заинтересованы в продлении контракта с нападающим Никитой Гусевым.

– Что по будущему в клубе Никиты Гусева? Есть ли понимание?

– Конечно, есть. Никита Гусев всегда душой и сердцем в «Динамо».

– Как двигаются переговоры с Максимом Комтуа?

– Максим – ограниченно свободный агент в КХЛ. Его права принадлежат «Динамо». Мы никуда не торопимся и потихонечку разговариваем, – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Гусев выступает за московское «Динамо» с 2023 года. В текущем сезоне на счету форварда 55 (17+38) очков в 66 матчах регулярки.