Белорусский руководитель московского «Динамо» поделился ожиданиями от встречи с минчанами

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо».

— На последней неделе было много разговоров, кто может стать соперником «Динамо» в первом раунде. Вы как белорус больше всех рады, что снова вышли на минское «Динамо»?

— Да нет, так получилось. Думаю, будет хорошая серия, две хорошие команды. Поэтому будет и хороший хоккей. Так получилось, никто не выбирал соперника, всё решалось на площадке, поэтому как есть, так есть.

— Две яркие команды встретятся, можно ли сказать, что серия станет украшением первого раунда?

— Ещё раз повторюсь, команды хорошие, в которых есть мастера, что могут показывать красивый хоккей. Хорошие первые тройки, большинство. Хотелось бы, чтобы эта серия была украшением первого раунда плей-офф.

— Пауза перед плей-офф – повод промежуточные выводы сделать…

— Выводы делают в конце сезона. Никто не делает выводы по регулярке.

— Перед стартом сезона вы лично говорили, что у команды цель – завоевать Кубок Гагарина. Насколько команда соответствует этому?

— Я говорил, что у каждой команды, которая играет, цель — завоевать Кубок. Это не только «Динамо», но и ЦСКА, минское «Динамо», «Магнитка»… Все играют с желанием завоевать Кубок. Московское «Динамо» не исключение здесь.

— Не тревожит, что минское «Динамо» очень сильно играет на своей площадке?

— Ну а мы на выезде хорошо играем (улыбается). Ещё раз повторюсь, всё будет решаться на площадке, – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.