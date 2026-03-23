Сушко — о критике Мамина: это опытный кубковый боец. Надеемся, что его опыт пригодится

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что ждёт от нападающего Максима Мамина убедительной игры в плей-офф.

— Ждёте, что в плей-офф себя сможет проявить Максим Мамин? Это едва ли не самый критикуемый игрок команды. Ему достаётся за его контракт и игру в регулярке.

— У Макса были хорошие плей-офф, это опытный кубковый боец. Мы очень надеемся, что его кубковый опыт пригодится в этой серии и дальше, – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Мамин проводит первый сезон в составе «Динамо». За прошедший регулярный чемпионат нападающий набрал 18 (6+12) очков за 56 матчей.